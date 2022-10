Marché des Amarres : spécial créations de mode ! Les Amarres Paris Catégories d’évènement: île de France

Marché des Amarres : spécial créations de mode ! Les Amarres, 22 octobre 2022, Paris. Le samedi 22 octobre 2022

de 13h00 à 00h30

. gratuit

La 7e édition du marché des Amarres met à l’honneur les créateur·ices de vêtements, accessoires et bijoux ! AU PROGRAMME

VÊTEMENTS – BIJOUX – ACCESSOIRE – BRUNCH – CONCERT – YOGA Les Amarres, les association Aurore et Yes We Camp présentent : Le Marché des Amarres avec 50 créateurs de tout horizons et qui défendent une création artisanale, engagée, respectueuse de l’environnement et de qualité ! Le samedi 22 octobre 2022 (entrée libre) :

Marché : 13h-20h

Brunch syrien : 12h-15h (réservation possible)

Yoga : 11h et 16h30 (sur inscription)

Repas syrien du soir : à partir de 19h30

Concert de la fanfare Orkestar Gabriella : 20h-00h30 Le Marché se déroule en intérieur, mais pas de panique, il y a une grande terrasse au dessus de la Seine !

A boire sur place : une carte de boissons engagée avec des produits locaux, bios et artisanaux. Découvrez la liste des exposant·es ici L’intégralité des recettes des paiements des stands permet aux Amarres de financer des projets solidaires, merci ! Les Amarres 24 quai d’Austerlitz 75013 Paris Contact : https://www.les-amarres.org https://fb.me/e/4SdqjFK5l https://fb.me/e/4SdqjFK5l

