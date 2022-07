MARCHÉ DES 500 À CLISSON AU JARDIN DE L’ESPERLUTIN Clisson, 13 juillet 2022, Clisson.

51 Rue du Docteur Boutin Espace de l’Esperlutin Clisson Loire-Atlantique Espace de l’Esperlutin 51 Rue du Docteur Boutin

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 19:00:00

Mercredi 13 juillet 2022, à Clisson, une seconde édition du “Marché des 500” (500 objets d’ici ou d’ailleurs) sera organisée dans le jardin de l’Esperlutin de 10h à 19h, la première édition avait été organisée par l’association Liens en 2018. /// Chiner, échanger, fouiller, papoter, rencontrer, découvrir, accueillir, rire…rire avec Isabolunelle et ses histoires, elle nous fera ce plaisir à 11h et à 17h. /// Bien d’autres surprises viendront agrémenter cette journée conviviale et solidaire que nous clôturerons avec le pot de l’amitié.

chantalgc@orange.fr +33 6 12 72 18 40 https://chantal-g.odexpo.com/

