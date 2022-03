Marché des 4 saisons Bidart, 2 avril 2022, Bidart.

Marché des 4 saisons Bidart

2022-04-02 – 2022-04-02

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart

Marché des 4 saisons avec divers exposants: fruits et légumes, gâteaux basques, produits et conserves basques, canards, piments d’Espelette, fromage, œufs et produits fermiers, charcuterie & produits régionaux, produits de l’océan, traiteur poisson et plats préparés, cidre / jus de pommes.

+33 5 59 54 93 85

David Othondo

Bidart

dernière mise à jour : 2021-12-09 par OT Bidart