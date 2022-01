Marché des 4 couleurs autour de la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

Marché des 4 couleurs autour de la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois, 11 juin 2022, Bohain-en-Vermandois. Marché des 4 couleurs autour de la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois

2022-06-11 16:00:00 – 2022-06-11 22:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne La Maison familiale d’Henri Matisse organise chaque année en juin de 16h00 à 22h00 son marché des 4 couleurs sur un thème précis.

Des animations de rue originales et variées ont eu lieu sur le marché. En continu de 16h à 22h : Marché gastronomique et artisanal

Ateliers créatifs de la Maison Matisse.

Bohain-en-Vermandois

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d'évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois