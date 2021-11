Marché des 13 saveurs Venelles, 24 décembre 2021, Venelles.

Marché des 13 saveurs Venelles

2021-12-24 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-24 12:00:00 12:00:00

Venelles Bouches-du-Rhône Venelles

Sur ce marché de fête, retrouvez des produits et des desserts traditionnels de Noël qui régaleront les papilles des petits et des grands. Fruits et légumes, poisson, biscuits, fromages, charcuterie, fruits secs…

Marché des 13 saveurs à Venelles

https://www.venelles.fr/wp-content/uploads/2021/11/Programme-noel-V_def-1.pdf

Venelles

