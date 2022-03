Marche des 100 ans Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Marche des 100 ans Yzeure, 3 avril 2022, Yzeure. Marche des 100 ans Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

2022-04-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-03 Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure Allier Yzeure EUR 4 4 Deux marches, une de 5.2 km et l’autre de 13.3 km. Départ de la salle d’Yzeurespace. 4 € dont 1 € sera reversé à la ligue contre le cancer. +33 4 70 46 37 36 Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeurespace Route de Montbeugny Ville Yzeure lieuville Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Marche des 100 ans Yzeure 2022-04-03 was last modified: by Marche des 100 ans Yzeure Yzeure 3 avril 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier