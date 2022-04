Marché dépaysant – Les marchés du Bois de l’Utopie Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Marché dépaysant – Les marchés du Bois de l’Utopie Chabeuil, 1 avril 2022, Chabeuil. Marché dépaysant – Les marchés du Bois de l’Utopie Le Bois de l’Utopie Chemin des Blanchards Chabeuil

2022-04-01 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-02 20:00:00 20:00:00 Le Bois de l’Utopie Chemin des Blanchards

Chabeuil Drôme Chabeuil Drôme Artisans, producteurs, artistes, animations enfant.

Fruits, légumes, pains, vins, fromages, fleurs, plantes, semences, bijoux, poterie….

Restauration sur place. +33 6 69 67 10 65 https://www.leboisdelutopie.com/ Le Bois de l’Utopie Chemin des Blanchards Chabeuil

