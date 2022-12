Marché dépaysant de Noël Chabeuil Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Marché dépaysant de Noël Chemin des Blanchards Le Bois de l'Utopie Chabeuil Drôme

2022-12-18 10:00:00 – 2022-12-18 17:00:00

Drôme Chabeuil Ce marché dédié aux enfants propose des ateliers et des spectacles! +33 6 69 67 10 65 https://www.leboisdelutopie.com/ Le Bois de l’Utopie Chemin des Blanchards Chabeuil

