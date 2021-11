Arcueil Hotel de ville d'Arcueil Arcueil, Val-de-Marne Marche d’engagement pour la Mirabal Hotel de ville d’Arcueil Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Hotel de ville d'Arcueil, le dimanche 28 novembre à 10:00

La Mirabal ———- ### Dimanche 28 à partir de 10h La Maison des Solidarités vous propose de participer à une marche d’engagement de 3kms au parc du Tremblay à Champigny, pour l’ÉGALITE Femmes-Hommes et contre les VIOLENCES faites aux femmes. Le départ se fera en bus, rendez-vous devant l’hôtel de ville d’Arcueil à 10h et prévoir un retour vers 14h. Fabrication de banderoles, pancartes et slogans lors des accueils à partir du mardi 23 novembre. Inscription à l’accueil ou par téléphone au 01.41.24.28.10. Une participation financière de 1€ minimum sera demandée. Prévoir un pique-nique pour grignoter ensemble sur place !

proposé par la Maison des Solidarités et Femmes Solidaires

