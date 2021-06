Gometz-le-Châtel Salle Barbara de Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel Marche d’Endurance Audax 50 km ou 25 km Salle Barbara de Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel Catégorie d’évènement: Gometz-le-Châtel

Samedi 11 septembre 2021 BREVET DE MARCHE AUDAX 50 km ou 25 km Départ : 8h Salle Barbara de Gometz-le-Châtel Contacts pour plus d’infos : RandoGom [randogom@gometzlechatel.fr](mailto:randogom@gometzlechatel.fr) >> Site web de RandoGom: [[http://randogom.e-monsite.com](http://randogom.e-monsite.com)](http://randogom.e-monsite.com)

Inscription : http://randogom.e-monsite.com

Samedi 11 septembre 2021 à Gometz-le-Châtel > Brevet de 50 ou 25 km Salle Barbara de Gometz-le-Châtel Rue du fromentau, 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel

