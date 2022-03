Marche découverte Le Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy Catégories d’évènement: Le Vignon-en-Quercy

Lot

Marche découverte Le Vignon-en-Quercy, 1 mai 2022, Le Vignon-en-Quercy. Marche découverte Le Vignon-en-Quercy

2022-05-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-01

Le Vignon-en-Quercy Lot Le Vignon-en-Quercy 0 EUR 0 5 Le comité des fêtes du Vignon en Quercy propose une marche découverte des fours et fontaines, autour de la commune de Cazillac. Sur inscription.

Deux boucles sont proposées : une de 10 km dont le départ est prévu à 9 H et la deuxième de 6 km dont le départ est prévu à 10 H. +33 6 99 60 91 43 Libre de droit

Le Vignon-en-Quercy

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vignon-en-Quercy, Lot Autres Lieu Le Vignon-en-Quercy Adresse Ville Le Vignon-en-Quercy lieuville Le Vignon-en-Quercy Departement Lot

Le Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vignon-en-quercy/

Marche découverte Le Vignon-en-Quercy 2022-05-01 was last modified: by Marche découverte Le Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy 1 mai 2022 Le Vignon-en-Quercy Lot

Le Vignon-en-Quercy Lot