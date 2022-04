Marche découverte de la Xaintrie Saint-Julien-aux-Bois, 7 mai 2022, Saint-Julien-aux-Bois.

Marche découverte de la Xaintrie Saint-Julien-aux-Bois

2022-05-07 00:00:00 00:00:00 – 2022-05-07

Saint-Julien-aux-Bois Corrèze Saint-Julien-aux-Bois

2 circuits sont proposés au départ de la salle des fêtes du village : 8 km avec les points d’intérêt expliqués par des intervenants (départ à 9 h 30) et 19 km de marche traditionnelle, en grande partie dans la forêt du Quinsac.

Ravitaillement en cours de parcours et repas possible au retour.

Menu : confit de canard avec pommes de terre sarladaises et haricots verts, fromage, dessert et un verre de vin offert. Respas seul ou course + repas.

Saint-Julien-aux-Bois

dernière mise à jour : 2022-04-24 par