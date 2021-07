Besançon Besançon Besançon, Doubs Marché d’Ecole-Valentin Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Marché d’Ecole-Valentin Besançon, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Besançon. Marché d’Ecole-Valentin 2021-07-04 – 2021-07-04 Rue de la tuilerie Parking du stade

Besançon Doubs Tous les dimanches, marché de producteurs du 30 mai au 30 septembre 2021 de 08h à 13h30 sur le parking du stade. http://www.ecole-valentin.fr/agenda/1ere-edition-du-marche-de-producteur Tous les dimanches, marché de producteurs du 30 mai au 30 septembre 2021 de 08h à 13h30 sur le parking du stade. dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Besançon Adresse Rue de la tuilerie Parking du stade Ville Besançon lieuville 47.27548#5.99169