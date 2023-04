Marché du Centre Ville – Echirolles Marché d’Echirolles (Centre ville), 1 janvier 2023, Échirolles.

Votre marché Centre Ville vous propose des produits alimentaires et manufacturés, tous les jeudis matins sur le parking du cinéma..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 14:00:00. .

Marché d’Echirolles (Centre ville) Rue de Normandie-Niemen

Échirolles 38130 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Your Downtown market offers you food and manufactured products every Thursday morning in the cinema car park.

El mercado del centro de la ciudad ofrece alimentos y productos manufacturados todos los jueves por la mañana en el aparcamiento del cine.

Ihr Markt im Stadtzentrum bietet Ihnen jeden Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz des Kinos Lebensmittel und Fertigwaren an.

Mise à jour le 2022-07-06 par Office de Tourisme Grenoble Alpes