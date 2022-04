MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz, 24 avril 2022, Villeneuve-en-Retz. MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

2022-04-24 – 2022-04-24 Place du Marais Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Venez découvrir les produits de notre terroir ! A votre disposition toute l’année : Fruits, légumes de saison, et poulets de la Baie. Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Ville Villeneuve-en-Retz lieuville Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique

MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz 2022-04-24 was last modified: by MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 24 avril 2022 Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique