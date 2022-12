Marché de Villefranche du Périgord Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Marché de Villefranche du Périgord Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord

2022-09-17

Dordogne Villefranche-du-Périgord Marché respectant les mesures de sécurité.

Vos producteurs et artisans vous y attendent pour venir vos ravitailler en produits frais, locaux et de saison. Soutenons l’économie locale, soyons solidaires ! de 8h30 à 12h30. Marché respectant les mesures de sécurité.

+33 5 53 29 91 44

