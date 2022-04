MARCHE DE VILLAINES LA JUHEL Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel Catégories d’évènement: Mayenne

Villaines-la-Juhel Mayenne Villaines-la-Juhel Primeurs, confection, mercerie, fleurs, fromage et restauration rapide, retrouvez chaque lundi nos commerçants installés place Neuve à Villaines-la-Juhel. Pour les volailles, RDV parking de l’Europe. Marché hebdomadaire à Villaines-la-Juhel mairie@mairie-villaines-la-juhel.fr +33 2 43 30 45 50 Primeurs, confection, mercerie, fleurs, fromage et restauration rapide, retrouvez chaque lundi nos commerçants installés place Neuve à Villaines-la-Juhel. Pour les volailles, RDV parking de l’Europe. Villaines-la-Juhel

