Marché de village La Hague, vendredi 9 août 2024.

Marché de village La Hague Manche

Parking salle communale des Bizeaux.

Sur le marché vous trouverez des légumes, fruits, pain, fromages, charcuterie, crustacés, glaces artisanales et produits laitiers, confitures, miel, whisky, produits corses, grilleurs et food-truck, ainsi que différents artisans, bijoux, papeterie… et la buvette tenue par une association locale différente chaque semaine. Concert sous chapiteau.

Parking salle communale des Bizeaux.

Sur le marché vous trouverez des légumes, fruits, pain, fromages, charcuterie, crustacés, glaces artisanales et produits laitiers, confitures, miel, whisky, produits corses, grilleurs et food-truck, ainsi que différents artisans, bijoux, papeterie… et la buvette tenue par une association locale différente chaque semaine. Concert sous chapiteau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 17:30:00

fin : 2024-08-09

St-Germain-des-Vaux

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Marché de village La Hague a été mis à jour le 2024-04-01 par OT Cotentin La Hague