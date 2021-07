La Hague La Hague La Hague, Manche Marché de village La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Marché de village 2021-07-02 17:30:00

La Hague Manche Parking salle communale des Bizeaux.

Sur le marché vous trouverez des produits locaux, légumes, fruits, pain, fromages, charcuterie, cidre et vin, crustacés, produits du terroir et de l’artisanat, etc..et la buvette des associations. Parking salle communale des Bizeaux.

