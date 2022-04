MARCHÉ DE VIHIERS – LE MERCREDI Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

MARCHÉ DE VIHIERS – LE MERCREDI Lys-Haut-Layon, 20 avril 2022, Lys-Haut-Layon. MARCHÉ DE VIHIERS – LE MERCREDI Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon

2022-04-20 – 2022-04-20 Vihiers Place Charles de Gaulle

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Chaque mercredi matin, une trentaine de commerçants vous accueille de 9h à 12h30 : fruits et légumes, poisson, charcuterie, huîtres, miel, fromages, produits méridionaux (olives, huiles, tapenade, épices, fruits secs…), rôtisserie, mais aussi vêtements hommes / femmes, chapeaux, chaussures, lingerie, bijoux, musique, mercerie, maison (literie, vaisselle, linge, ménage)…

Renseignements auprès de la mairie déléguée de Vihiers au 02 41 75 80 60. mairie@lyshautlayon.fr +33 2 41 75 80 60 https://www.lyshautlayon.fr/ Chaque mercredi matin, une trentaine de commerçants vous accueille de 9h à 12h30 : fruits et légumes, poisson, charcuterie, huîtres, miel, fromages, produits méridionaux (olives, huiles, tapenade, épices, fruits secs…), rôtisserie, mais aussi vêtements hommes / femmes, chapeaux, chaussures, lingerie, bijoux, musique, mercerie, maison (literie, vaisselle, linge, ménage)…

Renseignements auprès de la mairie déléguée de Vihiers au 02 41 75 80 60. Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Lys-Haut-Layon Adresse Vihiers Place Charles de Gaulle Ville Lys-Haut-Layon lieuville Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Departement Maine-et-Loire

MARCHÉ DE VIHIERS – LE MERCREDI Lys-Haut-Layon 2022-04-20 was last modified: by MARCHÉ DE VIHIERS – LE MERCREDI Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 20 avril 2022 Lys-Haut-Layon maine-et-loire

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire