MARCHÉ DE VIGNERONS & ARTISANS AU VIGNOBLE NAULIN Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine, vendredi 9 février 2024.

MARCHÉ DE VIGNERONS & ARTISANS AU VIGNOBLE NAULIN Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Au coeur des vignes, participez au marché de vignerons et artisans au Vignoble Naulin !

Un week end sous le signe de la découverte au Vignoble Naulin à St Crespin sur Moine avec un marché de vignerons et artisans. A seulement quelques kilomètres de Clisson, dégustez et admirez le travail de ses professionnels passionnés.

A découvrir tout au long du week end

– Domaine du Tastet (Vins des Landes)

– Domaine L’Abbé Dîne (Côtes du Rhône et Châteauneuf-Du-Pape)

– Domaine Hérault (Chinon)

– Champagne LABBE & FILS

– Domaine de la GUILLOTERIE (Saumur et Saumur-Champigny)

– Domaine La Beille (Vins du Roussillon)

– Huîtres ARCHAMBEAU (Marennes et Oléron)

– Le Miel d’Isaac

– La Blanchetière (fromages de chèvre)

– Habillez vos Oreilles ! (création de boucles d’oreilles)

– Ferme Brin de Laine Brin de Paille (laine de Mohair)

– Pépinière RIPOCHE

Venez nombreux pour ces 3 jours festifs au domaine ! .

Saint-Crespin-sur-Moine La Gagnerie

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 17:00:00

fin : 2024-02-09 20:00:00



L’événement MARCHÉ DE VIGNERONS & ARTISANS AU VIGNOBLE NAULIN Sèvremoine a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire