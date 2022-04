MARCHÉ DE VIAS Vias, 1 janvier 2022, Vias.

MARCHÉ DE VIAS

2022-01-01 – 2022-08-27

Vias

60 commerces vous accueillent toute l’année le samedi matin de 8h à 12h30 et vous proposent des produits d’alimentation, produits locaux, vêtements et divers accessoires.

En saison, d’avril à septembre, 120 exposants vous accueillent le samedi et le mercredi matin dans une ambiance très méditerranéenne !

Pendant les restrictions liées à la COVID-19, les marchés n’accueillent que les commerces alimentaires ou ceux proposant la vente de plantes, graines, fleurs, semences, et plants.

+33 4 67 21 66 65

