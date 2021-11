Marché de Vesoul Vesoul, 15 novembre 2021, Vesoul.

Marché de Vesoul Place Pierre Renet Les Halles de Vesoul Vesoul

2021-11-15 – 2021-11-25 Place Pierre Renet Les Halles de Vesoul

Vesoul Haute-Saône

Le Marché de Vesoul est un marché bihebdomadaire se tenant tous les jeudis et samedis, place de la République et place Pierre-Rénet. On y trouve principalement des étals de produits alimentaires locaux et régionaux. Le marché du jeudi rassemble en période estivale jusqu’à 250 exposants. Le marché du samedi a une clientèle plus locale et familiale. C’est aussi le jour du marché aux fleurs.

+33 3 84 76 08 39

Place Pierre Renet Les Halles de Vesoul Vesoul

