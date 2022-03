Marche de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Varennes-sous-Dun

Marche de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun, 1 mai 2022, Varennes-sous-Dun. Marche de Varennes sous Dun Salle Mille Club Route de Bel Air Varennes-sous-Dun

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 12:00:00 Salle Mille Club Route de Bel Air

Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire Varennes-sous-Dun 34ème Marche de Varennes-sous-Dun, avec 4 circuits proposés, de 6 à 24 km.

Circuits sur les versants de Dun.

Ravitaillement sur les parcours et saucisson chaud offert à l’arrivée !

Pensez à apporter votre propre verre. Salle Mille Club Route de Bel Air Varennes-sous-Dun

