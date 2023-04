Les écogestes pour l’énergie à la maison – VANVES Marché de Vanves Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les écogestes pour l’énergie à la maison – VANVES Marché de Vanves, 29 avril 2023, Vanves. Les écogestes pour l’énergie à la maison – VANVES Samedi 29 avril, 10h00, 11h00 Marché de Vanves Atelier gratuit, en accès libre. Vous repartiez avec les clés pour agir et réduire votre consommation énergétique et d’eau ainsi que vos factures.

De 10h à 11h et de 11h à 12h.

Activité gratuite pour la famille, à partir de 8 ans. Au marché, 33 rue Antoine Fratacci, Vanves. Marché de Vanves 33 rue Antoine Fratacci, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T11:00:00+02:00

2023-04-29T11:00:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00 Maison de la nature gpso

