Réduire ses consommations d’énergie à la maison – VANVES Marché de Vanves, 4 février 2023, Vanves. Réduire ses consommations d’énergie à la maison – VANVES Samedi 4 février 2023, 10h00 Marché de Vanves

Atelier en accès libre et en continu

Au cours de cet atelier, vous identifierez les sources d’utilisation d’énergie à la maison et comment réduire leur consommation, grâce à des écogestes et des conseils en équipements. Marché de Vanves 33 rue Antoine Fratacci, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France De 10h à 12h, en continu.

Atelier gratuit pour la famille.

Sur le maché de Vanves, 33 rue Antoine Fratacci.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-04T12:00:00+01:00

Catégories d'évènement: Hauts-de-Seine, Vanves
Lieu Marché de Vanves
Adresse 33 rue Antoine Fratacci, Vanves
Ville Vanves
Age minimum 7
Age maximum 99

