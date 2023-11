Vente caritative annuelle de Panettone Marché de Valence Valence, 25 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Lions Club Valence Dauphin organise sa grande vente annuelle de PANETTONE et se mobilise au profit du CANCER DE L’ENFANT qui touche 2500 enfants par an..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Marché de Valence Place des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Valence Dauphin Lions Club is organizing its annual PANETTONE sale to raise funds for CHILDREN’S CANCER, which affects 2,500 children every year.

El Club de Leones Valence Dauphin celebra su venta anual de PANETTONE para recaudar fondos destinados al CÁNCER INFANTIL, que afecta a 2.500 niños cada año.

Der Lions Club Valence Dauphin veranstaltet seinen jährlichen großen PANETTONE-Verkauf und setzt sich für die Bekämpfung von KINDERKREBS ein, von dem jährlich 2500 Kinder betroffen sind.

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme