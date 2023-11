L’arbre en fête : distribution gratuite de végétaux Marché de Thouars Talence, 3 décembre 2023, Talence.

Comme l’année dernière, Bordeaux Métropole offre 250 végétaux et arbres gratuitement qui viendront compléter vos jardins !

La Ville a souhaité s’associer pleinement à cette démarche, en parfaite cohérence avec le plan Vert chez vous qui prévoit notamment la végétalisation de l’espace public et la préservation des arbres de son territoire.

La Ville mettra également à disposition des plantes odorantes et anti-moustiques sous formes de trois lots de deux plants (lavande, tanaisie, romarin, verveine, menthe, géranium). Une fiche explicative (essence de l’arbre, exposition, plantation, etc.) vous sera remise avec le jeune plant.

Rendez-vous le dimanche 3 décembre à partir de 8h30 à 12h30 au marché de Thouars.

Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité – Sans inscription

Marché de Thouars 130 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jardins@talence.fr »}]

2023-12-03T08:30:00+01:00 – 2023-12-03T12:30:00+01:00

