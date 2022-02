MARCHÉ DE TERROIR Stainville Stainville Catégories d’évènement: Meuse

Stainville Meuse Stainville Marché de producteurs et d’artisans locaux. Différents produits seront proposés par nos producteurs et artisans.

Une quarantaine d’exposants proposent à la vente leurs productions et créations. Restauration rapide sur place. +33 6 01 63 41 40 http://abbayedejovilliers.fr/ Stainville

