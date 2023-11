Nocturne à Talensac Marché de Talensac Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nocturne à Talensac Marché de Talensac Nantes, 2 décembre 2023

18:00 22:00

Gratuit : non Une halle à tapas éphémère. Après le succès des dernières Nocturnes à Talensac, les commerçants du marché avaient hâte de renouveler l’expérience. Ils donnent donc à nouveau rendez-vous pour profiter de cette éphémère halle à tapas. Une trentaine de commerçants (charcutiers, fromagers, crêpiers, chocolatiers…) ouvriront exceptionnellement leurs étals pour proposer de petites assiettes dégustation au tarif unique de 5 €. De grandes tables d’hôtes et des mange-debout permettront de s’installer en famille ou entre amis pour déguster ces savoureuses victuailles que l’on pourra accompagner de vins (muscadet notamment !) et d’autres boissons pour profiter de cette expérience rare. Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024) Marché de Talensac Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

