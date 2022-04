Marche de St Pantaléon Gueberschwihr, 11 juin 2022, Gueberschwihr.

Marche de St Pantaléon Gueberschwihr

2022-06-11 07:00:00 – 2022-06-12 14:00:00

Gueberschwihr Haut-Rhin Gueberschwihr

Parcours de 10 à 15 km, entre vignoble, collines sous-vosgienne et forêt.

Ouvert à tous : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Boissons et petites collations gratuites au premier point de contrôle. Possibilité de casse-croute et de repas chaud au second poste et à l’arrivée. Attention pas de gobelet jetables sur es contrôles. Gobelets réutilisables uniquement.

Le village de Guebertschwihr vous propose une marche populaire adaptée à tous pour profiter du paysage autrement et à votre rythme.

Parcours de 10 à 15 km, entre vignoble, collines sous-vosgienne et forêt.

Ouvert à tous : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Boissons et petites collations gratuites au premier point de contrôle. Possibilité de casse-croute et de repas chaud au second poste et à l’arrivée. Attention pas de gobelet jetables sur es contrôles. Gobelets réutilisables uniquement.

Gueberschwihr

dernière mise à jour : 2022-04-04 par