Saint-Maurice-sur-Aveyron Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret, Saint-Maurice-sur-Aveyron Marché de St-Maurice-sur-Aveyron Saint-Maurice-sur-Aveyron Saint-Maurice-sur-Aveyron Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Marché de St-Maurice-sur-Aveyron Saint-Maurice-sur-Aveyron, 2 novembre 2021, Saint-Maurice-sur-Aveyron. Marché de St-Maurice-sur-Aveyron 2021-11-02 – 2021-11-02

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret Saint-Maurice-sur-Aveyron Marché tous les 1er mardis de chaque mois de 15h à 20h sur le Champ de Foire. Marché mairie@saintmauricesuraveyron.fr +33 2 38 97 10 63 Marché tous les 1er mardis de chaque mois de 15h à 20h sur le Champ de Foire. pixabay dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Maurice-sur-Aveyron Autres Lieu Saint-Maurice-sur-Aveyron Adresse Ville Saint-Maurice-sur-Aveyron lieuville 47.8523#2.92736