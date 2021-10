Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Marche de solidarité pour le dépistage du cancer du sein Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Marche de solidarité pour le dépistage du cancer du sein Yvetot, 23 octobre 2021, Yvetot. Marche de solidarité pour le dépistage du cancer du sein 2021-10-23 – 2021-10-23

Yvetot Seine-Maritime Retrouvons-nous à la Maison de Quartier d’Yvetot pour une marche solidaire pour le dépistage du cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. Retrouvons-nous à la Maison de Quartier d’Yvetot pour une marche solidaire pour le dépistage du cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. maisondequartiers@yvetot.fr +33 2 35 16 15 78 Retrouvons-nous à la Maison de Quartier d’Yvetot pour une marche solidaire pour le dépistage du cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville 49.61849#0.76405