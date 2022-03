Marché de Selommes Selommes Selommes Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Selommes

Marché de Selommes Selommes, 21 septembre 2020, Selommes. Marché de Selommes Selommes

2020-09-21 09:00:00 – 2022-03-27 12:00:00

Selommes Loir-et-Cher Selommes Marché de Selommes. Le dimanche 27 février seront présents : Dominique Haff – charcutier traiteur, Chantal Vinot – confitures artisanales, Yann Masson – huîtres et poissons, Éric Pasdeloup – miel, J-Michel Mauclair – spécialités d’escargots, Dom Tom 41 – spécialités Antillaises, Bruno traiteur 41– poulets rôtis, couscous et Barbara Yvon – bijoux magnétiques. Retrouvez le marché de Selommes tous les 4ème dimanches de chaque mois. mairie.selommes@wanadoo.fr +33 2 54 23 81 03 Marché de Selommes. Le dimanche 27 février seront présents : Dominique Haff – charcutier traiteur, Chantal Vinot – confitures artisanales, Yann Masson – huîtres et poissons, Éric Pasdeloup – miel, J-Michel Mauclair – spécialités d’escargots, Dom Tom 41 – spécialités Antillaises, Bruno traiteur 41– poulets rôtis, couscous et Barbara Yvon – bijoux magnétiques. PIxabay

Selommes

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Selommes Autres Lieu Selommes Adresse Ville Selommes lieuville Selommes Departement Loir-et-Cher

Selommes Selommes Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selommes/

Marché de Selommes Selommes 2020-09-21 was last modified: by Marché de Selommes Selommes Selommes 21 septembre 2020 loir-et-cher Selommes

Selommes Loir-et-Cher