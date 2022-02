MARCHÉ DE SARREGUEMINES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

MARCHÉ DE SARREGUEMINES Sarreguemines, 1 janvier 2022, Sarreguemines. MARCHÉ DE SARREGUEMINES Sarreguemines

2022-01-01 07:30:00 – 2022-03-31 12:00:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Toute l’année, tous les mardis et vendredis sur l’emblématique place du Marché se tient le marché (vente de produits frais, vêtements…).

Si le mardi est férié, le marché aura lieu la veille, si le lundi est également férié, le marché est reporté au mercredi.

Si le vendredi est férié, le marché aura lieu la veille.

Si le jeudi est férié, le marché est reporté au samedi. +33 3 87 98 93 59 https://www.sarreguemines.fr/ Sarreguemines Tourisme

Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-02-08 par SARREGUEMINES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Ville Sarreguemines lieuville Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

MARCHÉ DE SARREGUEMINES Sarreguemines 2022-01-01 was last modified: by MARCHÉ DE SARREGUEMINES Sarreguemines Sarreguemines 1 janvier 2022 Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle