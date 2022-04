Marché de Sarlat Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: 24200

Sarlat-la-Canéda 24200 Quelle meilleure occasion pour découvrir la cité médiévale de Sarlat, que d’arpenter les ruelles lors des marchés du mercredi ou du samedi.

Toute l’année, vous trouverez tous les produits de saison qui font la renommée gastronomique du Périgord ainsi que de nombreux artisans. Marchés alimentaire tous les Mercredis et Samedis matin, de 08h00 à 13h00.

Marché artisanal tous les samedis jusqu’à 18h. Sarlat-la-Canéda

