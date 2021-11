Marché de Saint Vit Saint-Vit, 12 novembre 2021, Saint-Vit.

Place de la Mairie Saint-Vit

2021-11-12 – 2021-11-12 Saint-Vit Place de la Mairie

Saint-Vit 25410 Saint-Vit

Saint-Vit fait son marché ! Un marché d’artisans et de producteurs locaux.

Des produits diversifiés et de qualité sont proposés au fil des saisons ; primeurs, maraîchers, fromagers, traiteurs, découverte du monde… permettent aux visiteurs de se faire plaisir en famille ou entre amis.

Une trentaine de commerçants proposent un large choix de produits : bijoux, confections artisanales, confitures, miel, bières, vins, légumes, fromages, viandes, charcuteries, pains traditionnels, Food truck, cuisine orientale et asiatique.

Lieu d’échange et de convivialité, le marché de Saint-Vit se veut un moment privilégié pour des rencontres et partages, se retrouver autour d’un verre, d’une bière artisanale, un verre de vin et même profiter des animations musicales qui accompagnent cette manifestation. L’occasion de mettre en lumière des associations locales qui proposent des événements pour le plaisir des petits et des grands.

Le pass sanitaire est requis si les personnes souhaitent s’assoir.

+33 3 81 87 40 40 https://www.saintvit.fr/

Saint-Vit Place de la Mairie Saint-Vit

