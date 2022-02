Marché de Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Victor-Malescours

Marché de Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours, 10 avril 2022, Saint-Victor-Malescours. Marché de Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours

2022-04-10 09:30:00 – 2022-04-10 12:00:00

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire Saint-Victor-Malescours Il y a plusieurs années, motivés par l’idée de mettre en avant nos produits fermiers, nous nous sommes regroupés pour créer notre association « les Paysans du Coin ». lespaysansducoin043@gmail.com +33 6 76 79 63 59 http://www.lespaysansducoin43.com/ Saint-Victor-Malescours

dernière mise à jour : 2021-10-28 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Victor-Malescours Autres Lieu Saint-Victor-Malescours Adresse Ville Saint-Victor-Malescours lieuville Saint-Victor-Malescours Departement Haute-Loire

Marché de Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours 2022-04-10 was last modified: by Marché de Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours 10 avril 2022 Haute-Loire Saint Victor Malescours

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire