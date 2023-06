Spectacle des « Gourmandises lyriques » Marché de Saint-Saens Spectacle des « Gourmandises lyriques » Marché de Saint-Saens, 10 août 2023, . Spectacle des « Gourmandises lyriques » 10 et 17 août Marché de Saint-Saens Entrée libre Sur un marché du pays de Bray, du bel canto comme les fines bulles de champagne, de la mélodie française, mignardise délicate, de grands airs d’opéra, cerises confites sur sa rivière de chantilly…

Un trio qui se croque, se déguste et improvise en toutes occasions.

En un claquement de doigts ils seront là, scène lumineuse et piano droit, aussi simplement que l’on ouvre une boîte de chocolats. Marché de Saint-Saens 76680 76680 Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T10:00:00+02:00 – 2023-08-10T12:30:00+02:00

2023-08-17T10:00:00+02:00 – 2023-08-17T12:30:00+02:00

