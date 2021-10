Saint-Paul Saint-Paul Oise, Saint-Paul Marché de Saint-Paul Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Saint-Paul

Marché de Saint-Paul Saint-Paul, 6 novembre 2021, Saint-Paul. Marché de Saint-Paul Saint-Paul

2021-11-06 07:00:00 – 2021-11-27 13:00:00

Saint-Paul Oise Saint-Paul Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 13h

Espace loisir du Becquet

Un marché animé, amical et diversifié.

Saint-Paul

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

