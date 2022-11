MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire Catégories d’évènement: Meuse

MARCHÉ DE SAINT NICOLAS

Villotte-sur-Aire, 9 décembre 2022

La Grange Paysanne, 28 Rue du Mont, Villotte-sur-Aire, Meuse

2022-12-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-09 19:00:00 19:00:00

La Grange Paysanne 28 Rue du Mont

Villotte-sur-Aire

Meuse Villotte-sur-Aire La Grange Paysanne organise son marché de Saint-Nicolas le vendredi 9 décembre.

Des exposants, des dégustations et pleins d’autres surprises sont prévus. lagrangepaysanne@gmail.com La Grange Paysanne 28 Rue du Mont Villotte-sur-Aire

