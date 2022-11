MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Vathiménil Vathiménil Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-12-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-10 22:00:00 22:00:00

Meurthe-et-Moselle Vathiménil Le CCAS de Vathiménil organise un marché de Noël en parallèle de son semi-marathon caritatif. Vente de foie gras, huîtres, vin chaud, bijoux, biscuits de noël, décorations, sapin, bières de noël et plus encore ! L’esprit de partage vous attend de 17h à 22h. +33 3 83 72 71 09 Mairie de Vathiménil

