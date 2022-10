MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

2 décembre 2022

Place Pinau Rue Léopold Bourg – Place des 4 Nations Épinal Vosges

2022-12-02 11:00:00 – 2022-12-31 21:00:00

Rue Léopold Bourg – Place des 4 Nations Place Pinau

Épinal

Vosges Artisanat d’art, décorations, jouets, cadeaux, bijoux, bonnets de Noël…

Gastronomie : champagne, vins, bières, fruits secs et confits, chocolat, nougat artisanal, pain d’épices, foie gras, spécialités charcutières, spécialités fromagères, marrons chauds…

Spécialités régionales & restauration : bretzels, galettes, gaufres, crêpes, churros, biscuits de Noël, choucroute, Huitres et produits de la mer. Manège.

Rue Léopold Bourg – Place des 4 Nations Place Pinau Épinal

