MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Dompaire, 9 décembre 2022, Dompaire. MARCHÉ DE SAINT NICOLAS

202 route de Bouzemont École Primaire de Dompaire Dompaire Vosges École Primaire de Dompaire 202 route de Bouzemont

2022-12-09 16:10:00 16:10:00 – 2022-12-09 18:30:00 18:30:00

École Primaire de Dompaire 202 route de Bouzemont

Dompaire

Vosges Dompaire Marché de Saint Nicolas.

sous le préau de l’École élémentaire de Dompaire.

Lecture de contes, chants, présence de Saint Nicolas, activités manuelles.

Idées cadeaux, idées déco… Crêpes et boissons chaudes. +33 6 85 29 37 99 Les Amis de l’école de Dompaire

École Primaire de Dompaire 202 route de Bouzemont Dompaire

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dompaire, Vosges Autres Lieu Dompaire Adresse Dompaire Vosges École Primaire de Dompaire 202 route de Bouzemont Ville Dompaire lieuville École Primaire de Dompaire 202 route de Bouzemont Dompaire Departement Vosges

Dompaire Dompaire Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dompaire/

MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Dompaire 2022-12-09 was last modified: by MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Dompaire Dompaire 9 décembre 2022 202 route de Bouzemont École Primaire de Dompaire Dompaire Vosges Dompaire Vosges

Dompaire Vosges