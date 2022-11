MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Corcieux Corcieux Catégories d’évènement: Corcieux

Vosges

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Corcieux, 2 décembre 2022, Corcieux.

place de la Mairie Corcieux Vosges

2022-12-02 17:30:00

Spectacle déambulatoire avec les Demoiselles de Bolduc, artisans, producteurs et commerçants locaux, musique-orchestre déambulatoire avec les Déoda Roots, borne à selfies et maquillage, résultat du concours de dessins, restauration sur place, feux d'artifice à 19 h 30 +33 3 29 50 67 21

