Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 88520, Ban-de-Laveline MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’évènement: 88520

Ban-de-Laveline

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Ban-de-Laveline, 4 décembre 2021, Ban-de-Laveline. MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS salle des Fêtes 7 place du Colonel Denis Ban-de-Laveline

2021-12-04 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-05 17:00:00 17:00:00 salle des Fêtes 7 place du Colonel Denis

Ban-de-Laveline 88520 Ban-de-Laveline Tarif exposant : 7 euros les 2 tables d’1,20 M.

Buffet et buvette.

Réservations au 03 29 57 73 95 ou 03 29 51 79 82.

Port du masque et pass sanitaire obligatoires. +33 3 29 57 73 95 Association AIBLL

salle des Fêtes 7 place du Colonel Denis Ban-de-Laveline

dernière mise à jour : 2021-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: 88520, Ban-de-Laveline Autres Lieu Ban-de-Laveline Adresse salle des Fêtes 7 place du Colonel Denis Ville Ban-de-Laveline lieuville salle des Fêtes 7 place du Colonel Denis Ban-de-Laveline