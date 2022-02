Marché de Saint-Molf Centre Bourg 44350 St molf St molf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Retrouvez le marché hebdomadaire tous les jeudis et dimanches matin. Commerçants présents le jeudi : Saveurs du Viet Nam Crêpes-Galettes Vrac Is Back : [site internet](http://www.vracisback.com/) Le Rucher de Kergaillot Commerçants présents le dimanche : Fruits et Légumes Crêpes-Galettes Produits Fumaison des viandes Presqu'île Gourmande : [site internet](http://www.presquilegourmande.com/) Le Rucher de Kergaillot Vente produits bretons, foulards en soie

2022-01-02T08:30:00 2022-01-02T12:30:00;2022-01-06T08:30:00 2022-01-06T12:30:00;2022-01-09T08:30:00 2022-01-09T12:30:00

