Marché de Saint Mathieu Saint-Mathieu, samedi 18 mai 2024.

Marché de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

En plein cœur de Saint Mathieu, le samedi matin, c’est marché ! Et c’est toute l’année ! Vous pourrez y retrouver des commerçants et des artisans locaux.

En plein cœur de Saint Mathieu, le samedi matin, c’est marché ! Et c’est toute l’année ! Vous pourrez y retrouver des commerçants et des artisans locaux. .

Place de l’église

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.saint.mathieu@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18



L’événement Marché de Saint Mathieu Saint-Mathieu a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Ouest Limousin