Saint-Martin-au-Bosc Saint-Martin-au-Bosc Saint-Martin-au-Bosc, Seine-Maritime Marche de Saint-Martin-au-Bosc Saint-Martin-au-Bosc Saint-Martin-au-Bosc Catégories d’évènement: Saint-Martin-au-Bosc

Seine-Maritime

Marche de Saint-Martin-au-Bosc Saint-Martin-au-Bosc, 12 septembre 2021, Saint-Martin-au-Bosc. Marche de Saint-Martin-au-Bosc 2021-09-12 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-12

Saint-Martin-au-Bosc Seine-Maritime Saint-Martin-au-Bosc Marche proposée par le Comité des fêtes

8h30 – Rendez-vous à la mairie pour les inscriptions

Départ : 9h pour une marche de 13 km

Tarif : 3.00€/pers – Enfant (-12ans) : Gratuit

Un petit goûter vous attend à mi-parcours – Masque obligatoire

Réservations limitées au 9 septembre : 02 32 97 27 69 – 06 48 53 79 45 Marche proposée par le Comité des fêtes

8h30 – Rendez-vous à la mairie pour les inscriptions

Départ : 9h pour une marche de 13 km

Tarif : 3.00€/pers – Enfant (-12ans) : Gratuit

Un petit goûter vous attend à mi-parcours – Masque… +33 6 48 53 79 45 Marche proposée par le Comité des fêtes

8h30 – Rendez-vous à la mairie pour les inscriptions

Départ : 9h pour une marche de 13 km

Tarif : 3.00€/pers – Enfant (-12ans) : Gratuit

Un petit goûter vous attend à mi-parcours – Masque obligatoire

Réservations limitées au 9 septembre : 02 32 97 27 69 – 06 48 53 79 45 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-au-Bosc, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Martin-au-Bosc Adresse Ville Saint-Martin-au-Bosc lieuville 49.83115#1.66215