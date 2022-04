MARCHÉ DE SAINT-LYPHARD Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-04-19 – 2022-04-19

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Venez à la rencontre de nos différents producteurs :

– un poissonnier

– deux primeurs

– un fromager

– un charcutier

– un stand de crêpes à emporter

Venez à la rencontre de nos différents producteurs :

– un poissonnier

– deux primeurs

– un fromager

– un charcutier

– un stand de crêpes à emporter

– restauration rapide produits maison et locaux.

– restauration rapide produits maison et locaux. Saint-Lyphard

